Санду про падіння ракети в "Придністров’ї": Це все через війну Росії

Президентка Молдови Мая Санду в понеділок прокоментувала інформацію так званого й невизнаного "Придністров’я" про падіння уламків ракети на його території під час чергової атаки Росії на Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", Санду сказала в етері телеканалу TV8.

Молдовська лідерка сказала, що наразі влада не володіє конкретною інформацією, звідки саме летіла ракета, що впала в "Придністров’ї".

"Зрозуміло, що ми не можемо перевірити на місці, що сталося, тому що це сталося на території Придністровського регіону, де наші інституції не можуть розслідувати, що сталося", – додала Санду, підтвердивши, що Кишинів вирішив направити своїх інспекторів на місце.

"Але хай там як, це сталося через війну. Бомби падають, тому що в Україні йде війна, але війну розпочала Росія, це всім зрозуміло", – підкреслила вона.

Раніше в понеділок співголова Об'єднаної контрольної комісії від невизнаного "Придністров'я" Олег Бєляков повідомив про падіння уламків ракети на території сепаратистського регіону Молдови у селі Кіцкани після ракетної атаки на Одеську область.

Уночі 25 вересня українські сили під час ракетної атаки по південних регіонах збили 11 російських крилатих ракет типу "Калібр" та 19 "Шахедів", через влучання в Одесі пошкоджень зазнав морський вокзал, а в будівлі привокзального готелю гасили пожежу.

Нагадаємо, раніше в Румунії зафіксували кілька інцидентів з падінням дронів під час російських атак по півдню України.