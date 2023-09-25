Мелони пожаловалась Шольцу на финансирование организаций, помогающих мигрантам

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони на прошлой неделе написала канцлеру Германии Олафу Шольцу письмо с жалобой на финансирование благотворительных организаций, которые помогают нелегальным мигрантам в ее стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В письме, направленном в субботу, 23 сентября, Мелони "с удивлением" пишет Шольцу, что немецкое правительство без согласования с итальянским "решило предоставить значительные средства неправительственным организациям, которые занимаются приемом нелегальных мигрантов на итальянской территории и спасательными операциями в Средиземном море".

Премьер Италии добавила, что благотворительные организации по спасению мигрантов их, наоборот, "привлекают", а странам ЕС стоит сосредоточиться на "структурных решениях" миграционной проблемы, в частности сотрудничая со странами на путях нелегальной миграции.

Слова Мелони повторяют критику со стороны итальянского министра обороны Гвидо Крозетто, который на днях так же раскритиковал Германию за финансирование благотворительных групп для мигрантов.

В Министерстве иностранных дел Германии в понедельник заявили, что финансовая поддержка Берлином неправительственных организаций "ни для кого не стала неожиданностью", поскольку его ранее одобрил немецкий парламент.

"Наши итальянские партнеры также были проинформированы в то время об этом. Потребовалось некоторое время для того, чтобы отобрать различные неправительственные организации, которые заслуживают финансирования. Сейчас это произошло, и средства распределяются", – сказал представитель немецкого МИД.

Италия в этом году испытывает всплеск нелегальной миграции: за то время, что прошло с начала года, там зафиксировали 133 тысячи прибывших – против 70 тысяч за весь 2022 год. Центром прибытия нелегальных мигрантов стал итальянский остров Лампедуза.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита на итальянский остров Лампедуза, где наблюдается обострение ситуации с наплывом мигрантов, объявила о плане урегулирования миграционного кризиса.