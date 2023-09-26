У Карабаху вибух на складі пального: понад 200 постраждалих

На території Нагірного Карабаху увечері в понеділок стався потужний вибух на складі пального, внаслідок чого постраждали понад 200 осіб.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Вибух стався на складі поблизу траси Степанакерт (азербайджанська назва – Ханкенді) – Аскеран. У ДСНС де-факто влади регіону заявили, що у медичні заклади везуть багатьох постраждалих, є також загиблі. Цифр при цьому не називали.

Згодом омбудсмен від фактичної влади Карабаху Гегам Степанян сказав, що кількість поранених перевищує 200, багато з них у тяжкому і вкрай тяжкому стані.

Він заявив, що для більшого шансу на порятунок людей потрібно терміново транспортувати, тому що у лікарнях регіону "допомога надається в умовах обмежених медичних і медикаментозних можливостей" і наявних ресурсів недостатньо.

Міністерство охорони здоров’я влади невизнаного регіону згодом повідомило, що готує перевезення постраждалих до лікарень на території Вірменії.

У Баку зі свого боку повідомили, що відправили до Степанакерта (Ханкенді) допомогу для порятунку постраждалих.

Нагадаємо, після "антитерористичної операції" Азербайджану проти Карабаху влада невизнаного регіону погодилася на фактично капітуляцію на умовах Баку.

У неділю-понеділок регіон почали залишати вірмени, які не бажають залишатися у Карабаху після його переходу під контроль Азербайджану. За останніми даними, до Вірменії прибули вже понад 6 тисяч осіб. Всього у регіоні проживає близько 140 тисяч.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.