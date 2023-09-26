В Карабахе взрыв на складе бензина: более 200 пострадавших

На территории Нагорного Карабаха вечером в понедельник произошел мощный взрыв на складе бензина, в результате чего пострадали более 200 человек.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

Взрыв произошел на складе вблизи трассы Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди) – Аскеран. В ГСЧС де-факто власти региона заявили, что в медицинские учреждения везут многих пострадавших, есть также погибшие. Цифр при этом не называли.

ФОТО: СОЦСЕТИ

Впоследствии омбудсмен от фактической власти Карабаха Гегам Степанян сказал, что количество раненых превышает 200, многие из них в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

ФОТО: СОЦСЕТИ

Он заявил, что для большего шанса на спасение людей нужно срочно транспортировать, потому что в больницах региона "помощь оказывается в условиях ограниченных медицинских и медикаментозных возможностей" и имеющихся ресурсов недостаточно.

Министерство здравоохранения властей непризнанного региона впоследствии сообщило, что готовит перевозку пострадавших в больницы на территории Армении.

В Баку со своей стороны сообщили, что отправили в Степанакерт (Ханкенди) помощь для спасения пострадавших.

Напомним, после "антитеррористической операции" Азербайджана против Карабаха власти непризнанного региона согласились на фактически капитуляцию на условиях Баку.

В воскресенье-понедельник регион начали покидать армяне, которые не желают оставаться в Карабахе после его перехода под контроль Азербайджана. По последним данным, в Армению прибыли уже более 6 тысяч человек. Население всего региона – около 140 тысяч людей.

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