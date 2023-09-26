ЗМІ: Білий дім надіслав перелік реформ, які чекають від України для продовження допомоги

З Білого дому надіслали Києву і партнерам у Координаційній платформі донорів лист з переліком реформ, які Україна має виконати для продовження надання їй допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо "Українській правді".

Лист відправив заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл на адресу Координаційної платформи донорів.

За даними УП, лист надіслали також прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та на адресу Офісу президента України.

УП отримала сам текст листа та опублікувала повний його переклад, уточнивши також, що він є попереднім робочим проєктом.

Перший блок документа стосується умов для отримання допомоги від США, деякі вже фігурували у тексті меморандуму між Україною і США для зміцнення української енергетичної сфери. Зокрема, це імплементація регламенту REMIT, а також серія кроків, пов’язаних з наглядовими радами держпідприємств в енергетичній сфері, а також ДК "Українська оборонна промисловість" (Укроборонпром).

Наступні блоки включають детальний перелік реформ за пріоритетністю впровадження: найближчі 3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців.

Зокрема вони стосуються антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя і загалом судової гілки влади.

Також пріоритетними протягом року вказані зміни в роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств.

Перше засідання Координаційної платформи донорів для підтримки відбудови України проводили у режимі відеоконференції в січні 2023 року. На ньому були присутні високопосадовці з України, ЄС, країн G7, а також міжнародних фінансових установ, таких як ЄІБ, ЄБРР, МВФ та Світовий банк.

Нагадаємо, США нещодавно призначили спецпредставницю з питань відбудови України. Її повноваження охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.