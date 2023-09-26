Кулеба про відносини з Польщею: Ми не налаштовані на конфлікт

Україна прагне конструктивних у взаємин із Польщею, зокрема розв'язання питання експорту зерна до країни.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Укрінформ.

За його словами, Київ налаштований на конструктив у відносинах із Варшавою, тому готовий до переговорів та консультацій.

"Ми не налаштовані на конфлікт. Ми дуже відкриті до розмови з польською стороною, дуже поважаємо її, безмежно цінуємо і вдячні за підтримку польського народу в протидії російській агресії", – додав Кулеба.

Очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що Київ дуже багато зробив з Єврокомісією, щоб не допустити повторного запровадження національних заборон на експорт українського зерна, та проти того, щоб це питання ставало заручником якихось політичних процесів.

"Нам із поляками треба перемагати спільного ворога – ми неодноразово в історії демонстрували, що коли ми разом, коли між нами солідарність, взаємопідтримка, взаємодопомога, ми набагато сильніші, коли між нами якісь неврегульовані питання, то обов’язково третя сторона отримає собі вигоду", – наголосив Кулеба.

Як відомо, в останній час між Україною та Польщею сильно напружились відносини у зв’язку з зерновою кризою. У Польщі вкрай різко відреагували на промову Зеленського в ООН, а в Україні – на заяви президента про Україну, яка тоне, та прем’єра Польщі про поставки зброї.

Читайте детальніше про те, які помилки зробив Київ у зерновому конфлікті з Польщею.