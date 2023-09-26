Кулеба об отношениях с Польшей: Мы не настроены на конфликт

Украина стремится к конструктивным отношениям с Польшей, в частности к решению вопроса экспорта зерна в страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости", информирует Укринформ.

По его словам, Киев настроен на конструктив в отношениях с Варшавой, поэтому готов к переговорам и консультациям.

"Мы не настроены на конфликт. Мы очень открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, бесконечно ценим и благодарны за поддержку польского народа в противодействии российской агрессии", – добавил Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Киев очень много сделал вместе с Еврокомиссией, чтобы не допустить повторного введения национальных запретов на экспорт украинского зерна, и против того, чтобы этот вопрос становился заложником каких-то политических процессов.

"Нам с поляками надо побеждать общего врага – мы неоднократно в истории демонстрировали, что когда мы вместе, когда между нами солидарность, взаимоподдержка, взаимопомощь, мы гораздо сильнее, когда между нами какие-то неурегулированные вопросы, то обязательно третья сторона получит себе выгоду", – подчеркнул Кулеба.

Как известно, в последнее время между Украиной и Польшей сильно напряглись отношения в связи с зерновым кризисом. В Польше крайне резко отреагировали на речь Зеленского в ООН, а в Украине – на заявления президента об Украине, которая тонет, и премьера Польши о поставках оружия.

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