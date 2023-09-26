США виділять $11,5 млн на допомогу вірменам із Нагірного Карабаху

Уряд США виділить 11,5 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу вірменам, які переїхали з Нагірного Карабаху.

Як пише "Європейська правда", про це заявила керівниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, яку цитує News.am.

Вона пояснила, що на ці кошти буде надано допомогу: від продуктів харчування до соціально-психологічної підтримки.

Вона зауважила, що за останні 9 місяців у Нагірному Карабаху склалася складна гуманітарна ситуація: відчувалася серйозна нестача продуктів харчування, медикаментів, товарів першої необхідності.

"Воєнні дії минулого тижня ще більше погіршили і без того важку ситуацію. Гуманітарні організації повинні отримати доступ до населених пунктів Нагірного Карабаху. За дорученням президента США Байдена я приїхала сюди, щоб поговорити з владою Вірменії та мирними жителями, які залишають Нагірний Карабах", – зазначила Пауер.

Міллер закликав Азербайджан і Вірменію зберігати режим припинення вогню, утриматися від подальших бойових дій, забезпечити гуманітарні потреби населення Карабаху та досягти довготривалої мирної угоди.

Нагадаємо, Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня і оголосив про її завершення наступного дня.

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації. Азербайджан пообіцяв забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.