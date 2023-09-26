США выделят $11,5 млн на помощь армянам из Нагорного Карабаха

Правительство США выделит 11,5 млн долларов на гуманитарную помощь армянам, которые переехали из Нагорного Карабаха.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, которую цитирует News.am.

Она пояснила, что на эти средства будет оказана помощь: от продуктов питания до социально-психологической поддержки.

Она отметила, что за последние 9 месяцев в Нагорном Карабахе сложилась тяжелая гуманитарная ситуация из-за серьезной нехватки продуктов питания, медикаментов, товаров первой необходимости.

"Военные действия на прошлой неделе еще больше усугубили и без того тяжелую ситуацию. Гуманитарные организации должны получить доступ к населенным пунктам Нагорного Карабаха. По поручению президента США Байдена я приехала сюда, чтобы поговорить с властями Армении и мирными жителями, которые покидают Нагорный Карабах", – отметила Пауэр.

Напомним, Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее завершении на следующий день.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации. Азербайджан пообещал обеспечить выход из Карабаха армянам, которые сложат оружие.

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