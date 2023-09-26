Проукраїнська партія Словаччини звинуватила Угорщину у втручанні у вибори за вказівкою РФ

Словацька партія "Демократи", заснована колишнім прем’єр-міністром країни Едуардом Гегером, звинуватила Угорщину в намаганні вплинути на результати парламентських виборів у Словаччині, що відбудуться в суботу, 30 вересня.

Про це на брифінгу у вівторок заявив член "Демократів", колишній міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише "Європейська правда" з посиланням на SME.

Коментарі Надя пролунали на тлі участі міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в передвиборних заходах партії "Альянс", яка представляє інтереси угорської меншини в Словаччині.

Політик назвав неприпустимим участь міністра закордонних справ іноземної держави у мітингах за тиждень до виборів. Він підкреслив, що Сійярто приїхав сюди, не повідомивши про це словацьке МЗС.

"Те, що він включив до свого порядку денного відвідування передвиборчих мітингів проросійської та антиєвропейської партії "Альянс", є нічим іншим, як втручанням угорського уряду, очевидно, за вказівкою та в інтересах Москви, у виборчу ситуацію в Словаччині", – сказав Надь.

Він також нагадав про підтримку Сійярто "проросійської" партії Smer-SD колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Водночас прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор заявив, що Братислава була заздалегідь поінформована про приїзд голови угорського МЗС, і останнього застерегли про те, "в який період він приїжджає".

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