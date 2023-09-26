Проукраинская партия Словакии обвинила Венгрию во вмешательстве в выборы по указанию РФ

Словацкая партия "Демократы", основанная бывшим премьер-министром страны Эдуардом Гегером, обвинила Венгрию в попытке повлиять на результаты парламентских выборов в Словакии, которые состоятся в субботу, 30 сентября.

Об этом на брифинге во вторник заявил член "Демократов", бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет "Европейская правда" со ссылкой на SME.

Комментарии Надя прозвучали на фоне участия министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в предвыборных мероприятиях партии "Альянс", которая представляет интересы венгерского меньшинства в Словакии.

Политик назвал недопустимым участие министра иностранных дел иностранного государства в митингах за неделю до выборов. Он подчеркнул, что Сийярто приехал сюда, не уведомив об этом словацкий МИД.

"То, что он включил в свою повестку дня посещение предвыборных митингов пророссийской и антиевропейской партии "Альянс", является ничем иным, как вмешательством венгерского правительства, очевидно, по указанию и в интересах Москвы, в избирательную ситуацию в Словакии", – сказал Надь.

Он также напомнил о поддержке Сийярто "пророссийской" партии Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо.

В то же время премьер-министр Словакии Людовит Одор заявил, что Братислава была заранее проинформирована о приезде главы венгерского МИД, и последнего предостерегли о том, "в какой период он приезжает".

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