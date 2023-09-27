Фінляндія скасувала заборону на передачу персональних даних "Яндекса" Росії

У Фінляндії зняли тимчасову заборону на передачу російській технологічній групі "Яндекс" та її голландському партнеру Ridetech персональних даних користувачів додатку для виклику таксі Yango, що належить компанії РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив фінський регулятор із захисту даних, інформує Reuters.

У заяві йдеться, що нова інформація свідчить про те, що російське законодавство не поширюється на служби таксі, і що заборона, яка повинна була набути чинності в середу, не буде реалізована.

"Наразі Yango дозволено продовжувати працювати у Фінляндії", – заявили у фінському відомстві, додавши, що моніторинг передачі персональних даних продовжать у співпраці з норвезькими та голландськими регуляторами.

В Yango заявили, що обробляють персональні дані у суворій відповідності до законодавства ЄС, і що РФ в будь-якому випадку не має юрисдикції над міжнародним бізнесом компанії.

Заборону оголосили в серпні у відповідь на російське законодавство, яке, на думку Фінляндії, надасть ФСБ РФ право отримувати персональні дані фінських користувачів, що обробляються в таксопарках.

Раніше Держдеп США оголосив про запровадження санкцій проти низки російських високопосадовців у межах зусиль, спрямованих на те, щоб покласти відповідальність на тих росіян, які сприяють незаконній війні Росії. Ідеться зокрема про Алексєя Кудріна, радника з корпоративного розвитку російської компанії "Яндекс", тісно пов'язаного з Владіміром Путіним.

Перед цим Фінляндія заарештувала активи братів Ротенбергів та засновника "Яндекс".