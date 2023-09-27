Финляндия отменила запрет на передачу персональных данных "Яндекса" России

В Финляндии сняли временный запрет на передачу российской технологической группе "Яндекс" и ее голландскому партнеру Ridetech персональных данных пользователей приложения для вызова такси Yango, принадлежащего компании РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил финский регулятор по защите данных, информирует Reuters.

В заявлении говорится, что новая информация свидетельствует о том, что российское законодательство не распространяется на службы такси, и запрет, который должен был вступить в силу в среду, не будет реализован.

"Сейчас Yango разрешено продолжать работать в Финляндии", – заявили в финском ведомстве, добавив, что мониторинг передачи персональных данных продолжат в сотрудничестве с норвежскими и голландскими регуляторами.

В Yango заявили, что обрабатывают персональные данные в строгом соответствии с законодательством ЕС и что РФ в любом случае не имеет юрисдикции над международным бизнесом компании.

Запрет объявили в августе в ответ на российское законодательство, которое, по мнению Финляндии, предоставит ФСБ РФ право получать персональные данные финских пользователей, обрабатываемые в таксопарках.

Ранее Госдеп США объявил о введении санкций против ряда российских чиновников в рамках усилий, направленных на то, чтобы возложить ответственность на тех россиян, которые способствуют незаконной войне России. Речь идет, в частности, об Алексее Кудрине, советнике по корпоративному развитию российской компании "Яндекс", тесно связанном с Владимиром Путиным.

Перед этим Финляндия арестовала активы братьев Ротенбергов и основателя "Яндекс".