США запровадили санкції проти російських топ-посадовців і двох посіпак Пригожина

Державний департамент США в четвер оголосив про запровадження санкцій проти низки російських високопосадовців у межах зусиль, спрямованих на те, щоб покласти відповідальність на тих росіян, які сприяють незаконній війні Росії.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу, яке цитує "Європейська правда".

До санкційного списку увійшли росіяни, які діють в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях України та намагаються допомогти закріпити окупаційний режим.

Ідеться зокрема про Алексєя Кудріна, радника з корпоративного розвитку російської компанії "Яндекс", тісно пов'язаного з Владіміром Путіним, та Павла Мариничева, гендиректора ПАТ "Алроса" – алмазодобувної компанії, мажоритарним акціонером якої є РФ.

Також у санкційному списку – заступники міністра економіки РФ Ілля Торосов та Алексєй Херсонцев; заступник міністра промисловості й торгівлі Василій Осьмаков; заступники міністра енергетики Павел Сніккарс і Павел Сорокін; заступник міністра фінансів Леонід Горнін; перший заступник директора Федеральної служби безпеки РФ Сергєй Корольов і губернатор Смоленської області Василій Анохін.

Окремо Держдеп США наклав санкції на росіянина Валерія Чекалова й громадянина Північної Кореї Йонг Хьок Ріма – вони пов'язані з ватажком "Вагнера" Євгенієм Пригожиним і допомагали з постачанням боєприпасів для терористів на територію України.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили санкції проти низки компаній військово-промислового комплексу Росії, що займаються виробництвом боєприпасів і високотехнологічними розробками для військового сектору.

США також оголосили про санкції проти декількох киргизьких компаній, за допомогою яких Росія обходила запроваджені західними країнами обмеження та отримувала товари й технології подвійного призначення.