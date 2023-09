Прем'єр Нідерландів провів першу зустріч з новим послом України

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вперше зустрівся з новим послом України Олександром Карасевичем.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомив очільник уряду.

За словами Рютте, він підтвердив Карасевичу, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну в будь-який можливий спосіб так довго, як це буде потрібно.

The Netherlands will continue to support Ukraine in the face of Russia’s continuing aggression. The attacks on Ukrainian civilian targets, ports and grain silos are immoral. I had a good first meeting this morning with Ukraine’s new ambassador, @karasevych, and I reaffirmed that… pic.twitter.com/76Yxumrm6U