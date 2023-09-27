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Прем'єр Нідерландів провів першу зустріч з новим послом України

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Середа, 27 вересня 2023, 11:05

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вперше зустрівся з новим послом України Олександром Карасевичем.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомив очільник уряду.

За словами Рютте, він підтвердив Карасевичу, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну в будь-який можливий спосіб так довго, як це буде потрібно.

"Атаки на українські цивільні об'єкти, порти та зерносховища є аморальними. Сьогодні вранці у мене була хороша перша зустріч з новим послом України", – зазначив прем'єр.

Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що поставка винищувачів F-16 до України почнеться 2024 року.

Про рішення передати Україні F-16 вже оголосили ДаніяНідерланди і Норвегія.

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