Премьер Нидерландов провел первую встречу с новым послом Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте впервые встретился с новым послом Украины Александром Карасевичем.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщил глава правительства.

По словам Рютте, он подтвердил Карасевичу, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину любым возможным способом так долго, как потребуется.

The Netherlands will continue to support Ukraine in the face of Russia’s continuing aggression. The attacks on Ukrainian civilian targets, ports and grain silos are immoral. I had a good first meeting this morning with Ukraine’s new ambassador, @karasevych, and I reaffirmed that… pic.twitter.com/76Yxumrm6U