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З Карабаху до Вірменії виїхали вже майже 50 тисяч біженців – третина населення регіону

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Середа, 27 вересня 2023, 13:17

Станом на середину дня 27 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 тисяч людей, які не хочуть залишатися у регіоні після його переходу під контроль Азербайджану.

Як повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда", такі цифри назвала речниця прем’єр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян.

За її словами, на 8 годину ранку з Карабаху до Вірменії в’їхали 42,5 тисяч осіб, а на 12 годину їхня кількість зросла до понад 47 тисяч.

За даними перепису населення у регіоні 2015 року, там проживало близько 145 тисяч осіб, майже всі – етнічні вірмени. Відтак з Карабаху за ці три дні виїхала третина всього населення. 

Люди прибувають до прикордонного вірменського міста Корнідзор, далі їх спрямовують до одного з двох реєстраційних центрів і розподіляють. За словами речниці, лише 10% скористалися цією державною підтримкою, а більшість самостійно шукають собі варіанти проживання. 

У вівторок уряд Вірменії запустив у всіх регіонах країни спеціальні центри для підтримки вимушених переселенців з Карабаху. Також оголосили, що Вірменія готова приймати усіх співвітчизників, які хочуть виїхати з Карабаху. 

Як відомо, у неділю-понеділок регіон почали залишати вірмени, які не бажають залишатися у Карабаху після його переходу під контроль Азербайджану. Перша група прибула увечері в неділю у супроводі російських "миротворців". 

У Єврокомісії закликали готуватися до ймовірного напливу біженців з Нагірного Карабаху.  

Детально про останні події в регіоні читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.

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