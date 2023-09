З Карабаху до Вірменії виїхали вже майже 50 тисяч біженців – третина населення регіону

Станом на середину дня 27 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 тисяч людей, які не хочуть залишатися у регіоні після його переходу під контроль Азербайджану.

Як повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда", такі цифри назвала речниця прем’єр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян.

За її словами, на 8 годину ранку з Карабаху до Вірменії в’їхали 42,5 тисяч осіб, а на 12 годину їхня кількість зросла до понад 47 тисяч.

Satellite images showed traffic jams in the Nagorno-Karabakh region as thousands of ethnic Armenians rushed to leave the breakaway enclave pic.twitter.com/9zMWtkm2qN

За даними перепису населення у регіоні 2015 року, там проживало близько 145 тисяч осіб, майже всі – етнічні вірмени. Відтак з Карабаху за ці три дні виїхала третина всього населення.

Footage showing mass exodus of Armenians now leaving Nagorno Karabakh for Armenia, normal travel time of 2 hours now taking 20 or more. Kids the hardest hit, with little food after months of blockade. Cars are literally halted, as vehicles checked one-by-one by Azeri officials. pic.twitter.com/3jzrLv2FnB