По состоянию на середину дня 27 сентября из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 47 тысяч человек, которые не хотят оставаться в регионе после его перехода под контроль Азербайджана.

Как сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда", такие цифры назвала пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

По ее словам, на 8 часов утра из Карабаха в Армению въехали 42,5 тысяч человек, а на 12 часов их количество возросло до более 47 тысяч.

Satellite images showed traffic jams in the Nagorno-Karabakh region as thousands of ethnic Armenians rushed to leave the breakaway enclave pic.twitter.com/9zMWtkm2qN — Reuters (@Reuters) September 27, 2023

По данным переписи населения в регионе 2015 года, там проживало около 145 тысяч человек, почти все – этнические армяне. Поэтому из Карабаха за эти три дня выехала треть всего населения.

Footage showing mass exodus of Armenians now leaving Nagorno Karabakh for Armenia, normal travel time of 2 hours now taking 20 or more. Kids the hardest hit, with little food after months of blockade. Cars are literally halted, as vehicles checked one-by-one by Azeri officials. pic.twitter.com/3jzrLv2FnB — Nagorno Karabakh Observer (@NKobserver) September 26, 2023

Люди прибывают в приграничный армянский город Корнидзор, далее их направляют в один из двух регистрационных центров и распределяют. По словам пресс-секретаря, только 10% воспользовались этой государственной поддержкой, а большинство самостоятельно ищут себе варианты проживания.

Во вторник правительство Армении запустило во всех регионах страны специальные центры для поддержки вынужденных переселенцев из Карабаха. Также объявили, что Армения готова принимать всех соотечественников, которые хотят выехать из Карабаха.

Как известно, в воскресенье-понедельник регион начали покидать армяне, которые не желают оставаться в Карабахе после его перехода под контроль Азербайджана. Первая группа прибыла вечером в воскресенье в сопровождении российских "миротворцев".

В Еврокомиссии призвали готовиться к вероятному наплыву беженцев из Нагорного Карабаха.

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