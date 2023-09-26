У Єврокомісії закликали готуватися до напливу біженців з Нагірного Карабаху

Єврокомісар з питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич закликав ЄС готуватися до ймовірного напливу біженців з Нагірного Карабаху.

Його заяву наводить пресслужба Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні бути готові підтримати тисячі людей, які втекли з Нагірного Карабаху, тим більше, що майбутня зима, ймовірно, поставить біженців перед додатковими викликами", – зазначив Ленарчич.

У Єврокомісії також оголосили про збільшення фінансової допомоги для Нагірного Карабаху до 5 мільйонів євро. Ці кошти включають 500 000 євро надзвичайної допомоги, про яку було оголошено минулого тижня, та 4,5 млн євро нового фінансування для допомоги біженцям.

Зокрема, допомога буде надана різними гуманітарними партнерами ЄС, які працюють у Вірменії, і має на меті охопити близько 25 тисяч осіб.

Також ЄС надасть допомогу вразливим верствам населення в самому Нагірному Карабаху – близько 60 тисяч людей забезпечать продуктами харчування, медичною допомогою, житлом та логістикою.

Раніше повідомлялося, що уряд США виділить 11,5 млн доларів на гуманітарну допомогу вірменам, які виїхали з Нагірного Карабаху.

За останніми даними, понад 13,5 тисячі людей прибули з Нагірного Карабаху до Вірменії.

Нагадаємо, Азербайджан заявив про завершення своєї операції у Карабаху 20 вересня. У Баку пообіцяли забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю.

У неділю-понеділок регіон почали залишати вірмени, які не бажають залишатися у Карабаху після його переходу під контроль Азербайджану. Перша група прибула увечері в неділю у супроводі російських "миротворців".

Детально про останні події в регіоні читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.