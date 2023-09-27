Польща посилює патрулювання на кордоні з Литвою через мігрантів

Не лише на півдні Польщі, але й на литовському кордоні збільшується кількість патрулів, які контролюватимуть легкові автомобілі та мікроавтобуси, а також фургони та автобуси на дорогах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Таким чином прикордонники спільно з поліцією реагують на зростаючу хвилю іноземців, які нелегально в'їжджають до Латвії, а потім продовжують рух на захід через внутрішні кордони Європейського Союзу.

З початку року на кордоні з Литвою було затримано 454 іноземці. Переважно це громадяни Афганістану, Сирії, Ірану та Індії.

Більшість з них потрапляють до Європейського Союзу через білорусько-латвійський кордон. Тамтешні служби фіксують в середньому 100 спроб нелегального в'їзду до Євросоюзу щодня.

З латвійського кордону іноземці безперешкодно перетинають внутрішні кордони Євросоюзу – через Литву і Польщу до Німеччини.

Лише вчора латвієць, який перевозив п'ятьох сирійців, потрапив до рук патрульних у підляському містечку Рутка-Тартак.

За словами польських прикордонників, кількість іноземців з Латвії помітно зросла, але це ще не такі масштаби, як на кордоні зі Словаччиною чи Чехією.

Цього року на словацькому та чеському кордонах було затримано близько 1300 іноземців; 850 мігрантів потрапили до рук служб біля південних кордонів Польщі і 452 – на кордоні з Німеччиною. Понад 900 з приблизно 1300 затриманих іноземців були громадянами Сирії.

Напередодні стало відомо, що Прикордонна служба Польщі запровадила постійні та спеціальні перевірки автобусів та інших транспортних засобів, які можуть перевозити нелегальних мігрантів на польсько-словацькому кордоні.

Як повідомляли, німецька влада збирається встановити стаціонарні пропускні пункти з метою боротьби з контрабандою людей на своїх кордонах.

У вересні Німеччина заявила, що досягла межі у прийнятті мігрантів.