Польша усиливает патрулирование на границе с Литвой из-за мигрантов

Не только на юге Польши, но и на литовской границе увеличивается количество патрулей, которые будут контролировать легковые автомобили и микроавтобусы, а также фургоны и автобусы на дорогах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Таким образом пограничники совместно с полицией реагируют на растущую волну иностранцев, которые нелегально въезжают в Латвию, а затем продолжают движение на запад через внутренние границы Европейского Союза.

С начала года на границе с Литвой было задержано 454 иностранца. Преимущественно это граждане Афганистана, Сирии, Ирана и Индии.

Большинство из них попадают в Европейский Союз через белорусско-латвийскую границу. Тамошние службы фиксируют в среднем 100 попыток нелегального въезда в Евросоюз ежедневно.

С латвийской границы иностранцы беспрепятственно пересекают внутренние границы Евросоюза – через Литву и Польшу в Германию.

Только вчера латвиец, который перевозил пятерых сирийцев, попал в руки патрульных в подляском городке Рутка-Тартак.

По словам польских пограничников, количество иностранцев из Латвии заметно возросло, но это еще не такие масштабы, как на границе со Словакией или Чехией.

В этом году на словацкой и чешской границах было задержано около 1300 иностранцев; 850 мигрантов попали в руки служб у южных границ Польши и 452 – на границе с Германией. Более 900 из примерно 1300 задержанных иностранцев были гражданами Сирии.

Накануне стало известно, что Пограничная служба Польши ввела постоянные и специальные проверки автобусов и других транспортных средств, которые могут перевозить нелегальных мигрантов на польско-словацкой границе.

Как сообщалось, немецкие власти собираются установить стационарные пропускные пункты с целью борьбы с контрабандой людей на своих границах.

В сентябре Германия заявила, что достигла предела в приеме мигрантов.