47% відсотків поляків підтримали резонансну заяву Моравецького про зброю для України

Заява глави польського уряду про те, що Польща більше не передає Україні зброю, оскільки сама займається переозброєнням, розділила поляків: майже половина респондентів позитивно оцінили ці слова.

Про це свідчить опитування, проведене IBRiS на замовлення "Rzeczpospolita" та RMF FM, пише "Європейська правда".

47,2% респондентів добре сприйняли заяву Моравецького, у той час як 44,5% оцінили її погано. 8,3% не визначилися з відповіддю.

Група, яка позитивно сприйняла слова Моравецького, – це насамперед прихильники урядового табору (71%) і лише 30% прихильників опозиції. Такої ж думки дотримуються 48% тих, хто не визначився зі своїм вибором перед голосуванням 15 жовтня.

Добре оцінюють слова Моравецького переважно чоловіки (51%), люди у віці від п'ятдесяти років (60%), мешканці сільської місцевості (60%), люди з найнижчим рівнем освіти (67%). Вони в основному отримують інформацію з новин державної телекомпанії TVP (75%) або TVP Info (72%). На останніх парламентських виборах ці люди голосували за "Право та Справедливість" (75%) або ультраправу "Конфедерацію".

На тлі зернової кризи з Україною прем'єр-міністр Польщі посилив свою риторику 20 вересня, заявивши, що Варшава наразі зосереджена на переозброєнні власної армії і тому не надає військової допомоги Києву.

Його слова стали реакцією на емоційну заяву українського президента Володимира Зеленського під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Після того у польському уряді уточнили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною

Польський президент Анджей Дуда заявив, що слова Моравецького про припинення військової допомоги Україні через необхідність переозброєння вирвали з контексту.