Прем'єр Румунії: Ми б дали сигнал, що не хочемо допомагати Україні, якби заборонили її зерно

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку пояснив у середу, чому Бухарест не відреагував на зернову кризу за прикладом Польщі, яка ввела односторонню заборону на імпорт деякої української агропродукції.

Про це він сказав в інтерв'ю Digi24.ro, пише "Європейська правда".

Чолаку зазначив, що, на його думку, Україні потрібно допомагати до кінця війни, і саме тому він після консультацій з президентом Клаусом Йоганнісом вважав за прийнятний варіант ліцензування експорту та імпорту української агропродукції.

"Я один з тих, хто вважає, що Україні треба допомагати, поки не закінчиться війна. Наша допомога полягає в тому, щоб допомогти цьому транзиту зерна. Ви бачили, що я відреагував не так, як Польща. Я також мав інституційні дискусії з президентом Румунії з цього питання, і ми обидва прийшли до однакової думки", – сказав Чолаку.

За його словами, через діалог з прем'єр-міністром України "ми знайшли систему ліцензування... щоб захистити фермерів".

"Але ми не пішли на заборону, тому що це був би сигнал, який ми дали б демократичному світу, що ми не хочемо допомагати Україні. А це неправда і дуже неправильно", – пояснив глава румунського уряду.

"Це не війна між Російською Федерацією та Україною. Це не війна між Путіним і Зеленським. Це війна між диктатором і демократичним світом. Якби, не дай Боже, Росія мала хоч якийсь шанс виграти цю війну, подумайте про прецедент і мультиплікацію, яка б сталася в демократичному світі", – сказав Чолаку.

Нагадаємо, на тлі зернової кризи Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.

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