Премьер Румынии: Мы бы дали сигнал, что не хотим помогать Украине, если бы запретили ее зерно

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объяснил в среду, почему Бухарест не отреагировал на зерновой кризис по примеру Польши, которая ввела односторонний запрет на импорт некоторой украинской агропродукции.

Об этом он сказал в интервью Digi24.ro, пишет "Европейская правда".

Чолаку отметил, что, по его мнению, Украине нужно помогать до конца войны, и именно поэтому он после консультаций с президентом Клаусом Йоханнисом считал приемлемым вариант лицензирования экспорта и импорта украинской агропродукции.

"Я один из тех, кто считает, что Украине надо помогать, пока не закончится война. Наша помощь заключается в том, чтобы помочь этому транзиту зерна. Вы видели, что я отреагировал не так, как Польша. Я также имел институциональные дискуссии с президентом Румынии по этому вопросу, и мы оба пришли к одинаковому мнению", – сказал Чолаку.

По его словам, через диалог с премьер-министром Украины "мы нашли систему лицензирования... чтобы защитить фермеров".

"Но мы не пошли на запрет, потому что это был бы сигнал, который мы дали бы демократическому миру, что мы не хотим помогать Украине. А это неправда и очень неправильно", – пояснил глава румынского правительства.

"Это не война между Российской Федерацией и Украиной. Это не война между Путиным и Зеленским. Это война между диктатором и демократическим миром. Если бы, не дай Бог, Россия имела хоть какой-то шанс выиграть эту войну, подумайте о прецеденте и мультипликации, которая бы произошла в демократическом мире", – сказал Чолаку.

Напомним, на фоне зернового кризиса Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

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