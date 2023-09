Шольц пожартував про свою травму на відкритті міжнародного автосалону

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкрив міжнародний автосалон IAA Mobility в Мюнхені жартом про отриману ним травму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Suddeutsche Zeitung.

Шольц відкривав автосалон із пов'язкою на оці, яку йому доведеться носити деякий час.

"Яким би корисним не був біг підтюпцем, на деякі відстані краще взяти машину", – сказав німецький канцлер, натякаючи на інцидент, який стався з ним минулими вихідними.

Згодом у себе в Twitter німецький канцлер опублікував фото з відкриття автосалону в Мюнхені.

Die deutsche Automobilwirtschaft und der Bund gehen als Team die Revolution der Mobilität an! Made in Germany treibt die nachhaltige Erneuerung voran. Und wir fördern mit gut 110 Milliarden Euro den dafür notwendigen Umbau und sichern so unseren technologischen Vorsprung. #IAA23 pic.twitter.com/tLXSGKHoQ2