Укр Рус Eng

Шольц пожартував про свою травму на відкритті міжнародного автосалону

Фото
Вівторок, 5 вересня 2023, 19:15

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкрив міжнародний автосалон IAA Mobility в Мюнхені жартом про отриману ним травму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Suddeutsche Zeitung.

Шольц відкривав автосалон із пов'язкою на оці, яку йому доведеться носити деякий час.

"Яким би корисним не був біг підтюпцем, на деякі відстані краще взяти машину", – сказав німецький канцлер, натякаючи на інцидент, який стався з ним минулими вихідними.

Згодом у себе в Twitter німецький канцлер опублікував фото з відкриття автосалону в Мюнхені.

Раніше речниця Шольца заявила, що 65-річний канцлер впав під час пробіжки і отримав синці на обличчі.

У зв’язку з цим Шольц скасував запланований на неділю передвиборчий виступ у південно-центральній землі Гессен.

Згодом сам Шольц опублікував фото з пов'язкою на оці і заявив, що хоче побачити меми про себе.

Користувачі не змусили себе чекати, і вже за кілька годин у соцмережах з'явилися десятки мемів із Шольцом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Шольц Німеччина