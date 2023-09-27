В Польше туристу из-за шутки о бомбе отказали в посадке на самолет

В аэропорту польского Катовице мужчина пошутил о бомбе в своем багаже, из-за чего ему не позволили сесть на свой рейс в Анталию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Wprost.

"Проблема возникла, когда 44-летний мужчина из Закопане заявил, что перевозит в своем чемодане бомбу. Случай выглядел серьезно, и офицеры поняли, что снова назревает неприятность. Мужчина хотел пошутить, но вскоре понял, что никто не смеется. Никакие объяснения не помогали", – говорится в публикации издания.

После слов мужчины на место происшествия сразу же прибыли сотрудники группы спецназначения, которые установили личность шутника. Выяснилось, что мужчина хотел вылететь из Катовице в турецкую Анталию на отдых.

Как отмечает издание, такая шутка подпала под действие нарушения Закона об авиации. Мужчину оштрафовали на 500 злотых и отказали ему в посадке на самолет.

Шутка не привела к задержкам в выполнении рейсов и трудностям с регистрацией. Эвакуации людей из аэропорта также не было.

Пограничники напомнили, что такие шутки несут за собой последствия.

"Пограничная служба очень серьезно относится ко всевозможным сообщениям о минировании, а также к шуткам о том, что в багаже путешественников якобы есть взрывчатка, что потом тщательно проверяется. Последствиями необдуманных действий могут быть наложение штрафа на лицо, потеря авиабилета, задержание, а также уголовное обвинение", – отметили пограничники.

Напомним, в Испании в прошлом году подняли истребитель для перехвата пассажирского самолета лоукостера easyJet, следовавшего в испанский город Махон, после шуточного сообщения о бомбе на его борту.