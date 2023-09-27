Президент США Джо Байден 20 жовтня прийме у Білому домі президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на представника ЄС, який обіймає високу посаду, пише "Європейська правда".

Серед двосторонніх питань, які вони обговорюватимуть, будуть тарифи на сталь, зазначило агентство.

Раніше Сполучені Штати погодилися призупинити тарифи на сталь і алюміній з ЄС, запроваджені колишнім президентом Дональдом Трампом, з кінцевим терміном до кінця жовтня.

Це було зроблено для укладення угоди про сприяння зеленому виробництву і подолання надлишкових потужностей.

Угода має стати частиною так званої Глобальної домовленості про сталь і алюміній, про яку ЄС і адміністрація Байдена ведуть переговори з 2021 року.

Переговори спрямовані на врегулювання суперечки, яка почалася, коли президент Дональд Трамп запровадив мита на імпорт металів з Європи, посилаючись на ризики національній безпеці.

США ввели 25-відсоткове мито на імпорт з 2018 року, а ЄС застосував приблизно такий самий рівень мита на ряд видів імпорту сталі в рамках власних захисних заходів.

У 2021 році сторони домовилися призупинити штрафні санкції щодо товарів одна одної та встановили крайній термін до 31 жовтня цього року для пошуку остаточного вирішення суперечки.