Президент США Джо Байден 20 октября примет в Белом доме президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС, который занимает высокую должность, пишет "Европейская правда".

Среди двусторонних вопросов, которые они будут обсуждать, будут тарифы на сталь, отметило агентство.

Ранее Соединенные Штаты согласились приостановить тарифы на сталь и алюминий из ЕС, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом, с конечным сроком до конца октября.

Это было сделано для заключения соглашения о содействии зеленому производству и преодоления избыточных мощностей.

Соглашение должно стать частью так называемой Глобальной договоренности о стали и алюминии, о которой ЕС и администрация Байдена ведут переговоры с 2021 года.

Переговоры направлены на урегулирование спора, который начался, когда президент Дональд Трамп ввел пошлины на импорт металлов из Европы, ссылаясь на риски национальной безопасности.

США ввели 25-процентную пошлину на импорт с 2018 года, а ЕС применил примерно такой же уровень пошлины на ряд видов импорта стали в рамках собственных защитных мер.

В 2021 году стороны договорились приостановить штрафные санкции в отношении товаров друг друга и установили крайний срок до 31 октября этого года для поиска окончательного решения спора.