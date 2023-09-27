У Шотландії схвалили створення кімнати для контрольованого вживання наркотиків

Влада шотландського міста Глазго в середу схвалила виділення 2,3 мільйона фунтів стерлінгів для відкриття першої у Великій Британії кімнати, де дозволяється вживання заборонених наркотиків під наглядом лікарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Кімната для контрольованого вживання наркотиків відкриється в шотландському місті Глазго і, як сподіваються у владі, допоможе знизити рівень наркозалежності серед населення – який є найвищим у Західній Європі.

У центрі у Глазго працюватимуть кваліфіковані медичні працівники, а також буде створене гігієнічне середовище, де люди зможуть вживати наркотики, які вони придбали деінде.

У шотландському уряді посилаються на досвід відкриття подібних кімнат в інших державах, зокрема Німеччині та Нідерландах. Там вони дозволили врятувати життя наркозалежних і зменшити витрати на сферу охорони здоров’я.

Згідно з офіційними даними, за минулий рік у Шотландії від передозування наркотиками померла 1051 людина – це менше, ніж за попередні роки, але набагато більше, ніж у решті Великої Британії та більшості країн Європи.

Децентралізований уряд Шотландії ухвалює власні політичні рішення з таких питань, як охорона здоров'я та освіта.

У липні шотландський уряд запропонував схвалити декриміналізацію зберігання всіх наркотичних речовин для особистого вживання, сподіваючись так подолати надлишкову смертність від наркотиків.

Але її відхилив центральний уряд Британії, який заявив, що не планує пом'якшувати закони про наркотики.