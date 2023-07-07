Шотландія пропонує декриміналізувати особисте вживання всіх наркотиків

Уряд Шотландії у п’ятницю опублікував проєкт реформи, що передбачає декриміналізацію зберігання всіх наркотичних речовин для особистого вживання, сподіваючись так подолати надлишкову смертність від наркотиків.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Шотландський уряд вважає, що декриміналізація всіх наркотиків для особистого споживання має бути серед заходів, які уряд Великої Британії повинен впровадити в межах майбутньої реформи законодавства.

"Цей крок дозволить людям, у яких виявлено наркотики, отримувати лікування та підтримку, а не криміналізацію та ізоляцію. Декриміналізація також означатиме, що без судимості люди, які лікуються від залежності, матимуть більше шансів на працевлаштування", – пояснюється в заяві.

Серед інших заходів, які згадуються в пропозиціях шотландського уряду, – розширення програм реабілітації для наркозалежних та оновлення класифікації наркотичних речовин, аби розрізняти більш і менш небезпечні.

"Хоча ми знаємо, що ці пропозиції викличуть дискусії, вони відповідають нашому підходу до охорони здоров'я і сприятимуть виконанню нашої національної місії з покращення та порятунку життів", – заявила міністерка Шотландії з наркополітики Хелен Уїтем.

Британський уряд уже відреагував на пропозиції з Единбурга, заявивши, що змінювати політику щодо декриміналізації наркотиків не планує, передає Reuters.

Згідно з офіційною статистикою, у 2020 році Шотландія мала найвищий у Європі рівень смертності від наркотиків – 327 смертей на мільйон населення. Це значно більше за Норвегію, яка опинилась на другому місці – 85 смертей на мільйон людей.

Нагадаємо, у червні влада Албанії підтримала законопроєкт, який потенційно легалізує використання канабісу в медичних і промислових цілях.