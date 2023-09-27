В Шотландии одобрили создание комнаты для контролируемого употребления наркотиков

Власти шотландского города Глазго в среду одобрили выделение 2,3 миллиона фунтов стерлингов для открытия первой в Великобритании комнаты, где разрешается употребление запрещенных наркотиков под наблюдением врачей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Комната для контролируемого употребления наркотиков откроется в шотландском городе Глазго и, как надеются во власти, поможет снизить уровень наркозависимости среди населения – который является самым высоким в Западной Европе.

В центре в Глазго будут работать квалифицированные медицинские работники, а также будет создана гигиеническая среда, где люди смогут употреблять наркотики, которые они приобрели в других местах.

В шотландском правительстве ссылаются на опыт открытия подобных комнат в других государствах, в частности Германии и Нидерландах. Там они позволили спасти жизни наркозависимых и уменьшить расходы на сферу здравоохранения.

Согласно официальным данным, за прошлый год в Шотландии от передозировки наркотиками умер 1051 человек – это меньше, чем за предыдущие годы, но гораздо больше, чем в остальной Великобритании и большинстве стран Европы.

Децентрализованное правительство Шотландии принимает собственные политические решения по таким вопросам, как здравоохранение и образование.

В июле шотландское правительство предложило одобрить декриминализацию хранения всех наркотических веществ для личного употребления, надеясь так преодолеть избыточную смертность от наркотиков.

Но ее отклонило центральное правительство Британии, которое заявило, что не планирует смягчать законы о наркотиках.