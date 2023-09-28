Британська розвідка розповіла про проблеми російських ПКС через інтенсивну війну і санкції

Через інтенсивні польоти в умовах ведення бойових дій апарати російських Повітряно-космічних сил (ПКС) швидше зношуються, а обслуговування та ремонт ускладнені санкціями, що загрожує їм проблемами у перспективі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 28 вересня.

За британськими даними, ПКС від початку повномасштабної війни втратили близько 90 апаратів з фіксованим крилом. Деякі з тих військових літаків, які залишаються, виконують набагато більше вильотів, ніж у мирний час.

"Усі літаки мають очікувану "тривалість життя", вимірювану у льотних годинах. Дуже ймовірно, що через це інтенсивне використання в умовах війни Росія скорочує "тривалість життя" багатьох своїх апаратів набагато швидше, ніж планували у ПКС. Додаткове обслуговування ускладнюється нестачею запчастин через зростання попиту і міжнародні санкції", – зазначають в огляді.

Розвідка зауважує, що поки ПКС зберігають спроможність здійснювати вильоти над окупованими територіями України.

Втім, оскільки війна триває вже набагато довше, ніж російське Міноборони початково планувало, зношеність літальних апаратів у довгостроковій перспективі ймовірно вплине на бойові спроможності російської авіації.

В одному з попередніх оглядів розвідка Британії розповідала, що змінили останні атаки для Чорноморського флоту РФ.