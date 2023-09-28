Польща завершує переговори про перенесення контролю українського зерна в Литву

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив про те, що переговори про перенесення контролю українського зерна з польсько-українського кордону до литовського порту перебувають на фінальній стадії.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції після онлайн-розмови з його українським колегою Миколою Сольським, повідомляє Delfi.

За його словами, переговори між Києвом і Варшавою про транзит українського зерна тривають повним ходом, і сторони заспокоюють емоції після розбіжностей через односторонню заборону Польщею імпорту українського зерна.

"Ми перебуваємо на завершальній стадії переговорів з Литвою про перенесення контролю з польсько-українського кордону в литовський порт, контролю, який забезпечить вихід зерна за межі Євросоюзу... Я думаю, що це питання деяких технічних деталей", – зазначив Телус.

Міністр сільського господарства Польщі також додав, що його український колега запропонував перенести такий самий контроль до Німеччини, на що він дав обіцянку розглянути такий варіант.

"Йдеться про німецькі порти, щоб він (контроль) був не на польсько-українському кордоні, а в німецьких портах", – пояснив Телус.

Раніше повідомляли, що Польща ще оцінює пропозиції України щодо ліцензування сільськогосподарських товарів, але в цілому позитивно оцінює їх.

Нагадаємо, на тлі зернової кризи Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.

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