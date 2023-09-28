Польша завершает переговоры о переносе контроля украинского зерна в Литву

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что переговоры о переносе контроля украинского зерна с польско-украинской границы в литовский порт находятся на финальной стадии.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции после онлайн-разговора с его украинским коллегой Николаем Сольским, сообщает Delfi.

По его словам, переговоры между Киевом и Варшавой о транзите украинского зерна продолжаются полным ходом, и стороны успокаивают эмоции после разногласий из-за одностороннего запрета Польшей импорта украинского зерна.

"Мы находимся на завершающей стадии переговоров с Литвой о переносе контроля с польско-украинской границы в литовский порт, контроля, который обеспечит выход зерна за пределы Евросоюза... Я думаю, что это вопрос некоторых технических деталей", – отметил Телус.

Министр сельского хозяйства Польши также добавил, что его украинский коллега предложил перенести такой же контроль в Германию, на что он дал обещание рассмотреть такой вариант.

"Речь идет о немецких портах, чтобы он (контроль) был не на польско-украинской границе, а в немецких портах", – пояснил Телус.

Ранее сообщалось, что Польша еще оценивает предложения Украины по лицензированию сельскохозяйственных товаров, но в целом положительно оценивает их.

Напомним, на фоне зернового кризиса Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

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