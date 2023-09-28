Президент Литви: Міграційний механізм ЄС повинен враховувати біженців з України

Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що міграційний механізм солідарності ЄС з розподілу нелегальних мігрантів не враховує прийом Литвою та іншими країнами регіону біженців з України.

Про це Науседа сказав під час поїздки до литовського міста Молетай, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Так Науседа прокоментував нову міграційну політику, яку розглядають у ЄС. Вона передбачає обов'язкову участь у механізмі солідарності, згідно з яким щороку розраховуватимуть внесок країни – певну кількість біженців, що переселяються, або внесення грошової суми.

Держава обиратиме: приймати мігрантів чи натомість платити грошовий внесок.

"Я думаю, що це неадекватно відображено в цьому механізмі солідарності, тому що це точно такі самі люди, як і вихідці з Середземномор'я. Вони (українські біженці. – Ред.) тікають, на відміну від тих людей, від справжньої війни, яка містить у собі всі жахи, пов'язані з цією війною", – зазначив литовський президент.

Наразі в столицях ЄС ведуть переговори про масштабну реформу спільної системи надання притулку. Зокрема, одна з її частин, так зване кризове регулювання, наразі є предметом інтенсивних суперечок.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту на італійський острів Лампедуза, де спостерігається загострення ситуації з напливом мігрантів, оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.

Наразі Італія зіткнулася чи не з найбільшим міграційним тиском у ЄС. Острів Лампедуза через наближеність до берегів Тунісу став пріоритетним пунктом призначення для людей, які шукають способи попросити притулку у ЄС.