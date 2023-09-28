Президент Литвы: Миграционный механизм ЕС должен учитывать беженцев из Украины

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что миграционный механизм солидарности ЕС по распределению нелегальных мигрантов не учитывает прием Литвой и другими странами региона беженцев из Украины.

Об этом Науседа сказал во время поездки в литовский город Молетай, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Так Науседа прокомментировал новую миграционную политику, которую рассматривают в ЕС. Ею предусматривается обязательное участие в механизме солидарности, согласно которому ежегодно будут рассчитывать вклад страны – определенное количество беженцев, которые переселяются, или внесение денежной суммы.

Государство будет выбирать: принимать мигрантов или взамен платить денежный взнос.

"Я думаю, что это неадекватно отражено в этом механизме солидарности, потому что это точно такие же люди, как и выходцы из Средиземноморья. Они (украинские беженцы. – Ред.) бегут, в отличие от тех людей, от настоящей войны, которая включает в себя все ужасы, связанные с этой войной", – отметил литовский президент.

Сейчас в столицах ЕС ведутся переговоры о масштабной реформе общей системы предоставления убежища. В частности, одна из ее частей, так называемое кризисное регулирование, сейчас является предметом интенсивных споров.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита на итальянский остров Лампедуза, где наблюдается обострение ситуации с наплывом мигрантов, объявила о плане урегулирования миграционного кризиса.

Сейчас Италия столкнулась едва ли не с самым большим миграционным давлением в ЕС. Остров Лампедуза из-за близости к берегам Туниса стал приоритетным пунктом назначения для людей, которые ищут способы попросить убежища в ЕС.