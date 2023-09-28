В правительстве не думают, что территориальные вопросы станут помехой в процессе вступления Украины в ЕС

Нерешенные территориальные вопросы никогда не были препятствием в процессе евроинтеграции Украины и не будут препятствовать и в дальнейшем..

Об этом, как сообщает "Европейская правда", вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила во время 2nd EU Accession Exchange Forum, организованного центром "Новая Европа".

"Этот вопрос больше касается того, есть ли воля. Если есть воля – есть путь. Воля есть и это подтверждает решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление, и будущее решение об открытии переговоров о вступлении. Это не просто обещания", – отметила она.

По ее словам, случай Украины в этом контексте сам по себе является прецедентом, ведь когда было подписано Соглашение об ассоциации, Крым уже был аннексирован, началась оккупация Донецкой и Луганской областей. Но Соглашение было все равно подписано и оно применимо для всей территории Украины в границах 1991 года с оговоркой относительно регионов, которые не контролируются украинским правительством.

"Поэтому не было ни одного момента, когда мы имели какие-либо дискуссии на эту тему в контексте вступления Украины в ЕС", – сказала Стефанишина.

Стефанишина также заявила, что в ЕС есть общий консенсус относительно открытия переговоров о вступлении между Украиной и Евросоюзом, но принятию окончательного решения будет предшествовать работа со столицами стран-членов.

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