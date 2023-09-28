У Вірменії знову обіцяють не арештовувати Путіна після ратифікації Римського статуту

Комісія з державно-правових питань парламенту Вірменії в четвер схвалила проєкт ратифікації Римського статуту, після чого в Єревані заявили, що цей крок не означатиме арешту президента Росії Владіміра Путіна у випадку його приїзду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Радио Азатутюн".

Представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян заявив, що Єреван ще у квітні передав Москві рішення проблеми можливого арешту Путіна шляхом двосторонньої угоди – але відповіді так і не отримав.

"Нашим російським партнерам було запропоновано рішення на основі частини 2 статті 96 Римського статуту. Це передбачає підписання двосторонньої угоди", – сказав Кіракосян.

Він наголосив, що чинні глави держав наділені імунітетом.

Після схвалення парламентською комісією проєкт про ратифікацію Римського статуту внесений до порядку денного пленарного засідання парламенту Вірменії.

Плани Вірменії ратифікувати Римський статут останнім часом стали приводом для критики з боку Росії. Серед іншого, речник Кремля Дмитрій Пєсков назвав "надзвичайно ворожим" щодо РФ рішення Єревана.

Держви, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати Владіміра Путіна в разі його приїзду на територію країни за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом у контексті російської агресії проти України.

Нагадаємо, учасницями Римського статуту є 123 держави. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Україна теж не є учасницею Римського статуту – міжнародної угоди, на основі якої був заснований та діє Міжнародний кримінальний суд. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території.

Чому це важливо – читайте детально у статті Гаага без впливу та з обов’язками. Як Україна шкодить собі, не ратифікуючи Римський статут МКС.