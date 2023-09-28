В Армении снова обещают не арестовывать Путина после ратификации Римского статута

Комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении в четверг одобрила проект ратификации Римского статута, после чего в Ереване заявили, что этот шаг не будет означать ареста президента России Владимира Путина в случае его приезда.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что Ереван еще в апреле передал Москве решение проблемы возможного ареста Путина путем двустороннего соглашения – но ответа так и не получил.

"Нашим российским партнерам было предложено решение на основе части 2 статьи 96 Римского устава. Это предполагает подписание двустороннего соглашения", – сказал Киракосян.

Он подчеркнул, что действующие главы государств наделены иммунитетом.

После одобрения парламентской комиссией проект о ратификации Римского статута внесен в повестку дня пленарного заседания парламента Армении.

Планы Армении ратифицировать Римский статут в последнее время стали поводом для критики со стороны России. Среди прочего, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "чрезвычайно враждебным" по отношению к РФ решение Еревана.

Государства, которые ратифицировали Римский статут, обязаны арестовать Владимира Путина в случае его приезда на территорию страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом в контексте российской агрессии против Украины.

Напомним, участницами Римского статута являются 123 государства. Не подписали и не ратифицировали статут, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, подписывала статут, но впоследствии отозвала свою подпись.

Украина тоже не является участницей Римского статута – международного соглашения, на основе которого был основан и действует Международный уголовный суд. Однако Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории.

Почему это важно – читайте подробно в статье Гаага без влияния и с обязанностями. Как Украина вредит себе, не ратифицируя Римский статут МУС.