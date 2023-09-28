Естонія пропонує повну заборону на торгівлю з РФ у новому пакеті санкцій ЄС

Уряд Естонії у четвер підтримав пропозицію до нового, дванадцятого пакета санкцій Європейського Союзу щодо повної заборони торгівлі з Росією.

Про це повідомив естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".

За його словами, Таллінн пропонує Євросоюзу запровадити повне торговельне ембарго проти Росії, а також блокування транзиту товарів, які вже перебувають під санкціями ЄС.

"Бізнес із Росією підживлює її військову машину", – додав міністр.

Today @EstonianGovt supported #Estonia’s proposals to the #EU 1⃣2⃣th sanctions package with the focus on full #EU🇪🇺 trade-embargo against Russia.



The proposal also includes blocking the transit of goods that are already sanctioned.



Business with Russia fuels its war machine. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 28, 2023

За даними ЗМІ, держави-члени Європейського Союзу в жовтні можуть почати обговорення нового, вже дванадцятого за рахунком, пакета санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Відомо, що в новому проєкті санкцій можуть бути анонсовані раніше обмеження на торгівлю російськими алмазами, які планують запровадити держави "Групи семи".

Пакет може бути ухвалений у першій половині жовтня або оголошений під час саміту ЄС-США, запланованого на той же місяць.