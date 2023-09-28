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Эстония предлагает полный запрет на торговлю с РФ в новом пакете санкций ЕС

Четверг, 28 сентября 2023, 17:26

Правительство Эстонии в четверг поддержало предложение к новому, двенадцатому пакету санкций Европейского Союза по полному запрету торговли с Россией.

Об этом сообщил эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

По его словам, Таллинн предлагает Евросоюзу ввести полное торговое эмбарго против России, а также блокирование транзита товаров, которые уже находятся под санкциями ЕС.

"Бизнес с Россией подпитывает ее военную машину", – добавил министр.

По данным СМИ, государства-члены Европейского Союза в октябре могут начать обсуждение нового, уже двенадцатого по счету, пакета санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Известно, что в новом проекте санкций могут быть анонсированы ранее ограничения на торговлю российскими алмазами, которые планируют ввести государства "Группы семи".

Пакет может быть принят в первой половине октября или объявлен во время саммита ЕС-США, запланированного на тот же месяц.

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Эстония санкции