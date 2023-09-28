Эстония предлагает полный запрет на торговлю с РФ в новом пакете санкций ЕС
Правительство Эстонии в четверг поддержало предложение к новому, двенадцатому пакету санкций Европейского Союза по полному запрету торговли с Россией.
Об этом сообщил эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".
По его словам, Таллинн предлагает Евросоюзу ввести полное торговое эмбарго против России, а также блокирование транзита товаров, которые уже находятся под санкциями ЕС.
"Бизнес с Россией подпитывает ее военную машину", – добавил министр.
Today @EstonianGovt supported #Estonia’s proposals to the #EU 1⃣2⃣th sanctions package with the focus on full #EU🇪🇺 trade-embargo against Russia.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 28, 2023
The proposal also includes blocking the transit of goods that are already sanctioned.
Business with Russia fuels its war machine.
По данным СМИ, государства-члены Европейского Союза в октябре могут начать обсуждение нового, уже двенадцатого по счету, пакета санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.
Известно, что в новом проекте санкций могут быть анонсированы ранее ограничения на торговлю российскими алмазами, которые планируют ввести государства "Группы семи".
Пакет может быть принят в первой половине октября или объявлен во время саммита ЕС-США, запланированного на тот же месяц.