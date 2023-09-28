У Швейцарії доньку експрезидента Узбекистану звинуватили у керівництві злочинною організацією

Федеральний прокурор Швейцарії подав обвинувальний акт проти дочки колишнього президента Узбекистану Іслама Карімова Гульнари, звинувативши її в отриманні хабарів і керівництві злочинною організацією, відомою під назвою "Офіс".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Гульнару Карімову звинувачують у проведенні операції, яка, як стверджують, спрямовувала сотні мільйонів доларів хабарів від телекомунікаційних компаній.

Гроші проходили через банківські рахунки в декількох країнах, перш ніж були переведені на банківські рахунки в Швейцарії.

"Бенефіціарними власниками цих банківських рахунків були підставні особи, які приховували той факт, що справжнім бенефіціаром була Гульнара Карімова", – зазначили у прокуратурі.

У прокуратурі розповіли, що з 2001 по 2013 рік Карімова керувала злочинною організацією, відомою під назвою "Офіс", до складу якої входило кілька десятків осіб і велика кількість компаній, які вели свою злочинну діяльність як професійний бізнес, вдаючись при цьому до насильства і залякування.

В обвинувальному висновку зазначено, що іноземні компанії, які бажали працювати в телекомунікаційному секторі Узбекистану, повинні були платити хабарі Карімовій, яка "використовувала свій подвійний статус дочки президента і узбецького державного службовця", що давало їй необмежений вплив.

В рамках провадження понад 340 мільйонів швейцарських франків ($370,25 млн) вже конфісковано з метою повернення до Узбекистану. Під арештом залишаються активи на суму понад 440 мільйонів франків.

Гульнара Карімова з 2019 року відбуває покарання в жіночій колонії в Узбекистані після присудження їй спершу п'яти, а потім 10 років тюремного ув'язнення.

У березні 2020 року її засудили до 13 років і 4 місяців колонії за звинуваченням у змові, вимаганні, розтраті та грабежі, відмиванні грошей та інших злочинах.

Нагадаємо, у серпні Велика Британія конфіскувала особняк і дві квартири Гульнари Карімової.