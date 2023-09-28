В Швейцарии дочь экс-президента Узбекистана обвинили в руководстве преступной организацией

Федеральный прокурор Швейцарии подал обвинительный акт против дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары, обвинив ее в получении взяток и руководстве преступной организацией, известной под названием "Офис".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Гульнару Каримову обвиняют в проведении операции, которая, как утверждается, направляла сотни миллионов долларов взяток от телекоммуникационных компаний.

Деньги проходили через банковские счета в нескольких странах, прежде чем были переведены на банковские счета в Швейцарии.

"Бенефициарными владельцами этих банковских счетов были подставными лицами, которые скрывали тот факт, что настоящим бенефициаром была Гульнара Каримова", – отметили в прокуратуре.

В прокуратуре рассказали, что с 2001 по 2013 год Каримова руководила преступной организацией, известной под названием "Офис", в состав которой входило несколько десятков человек и большое количество компаний, которые вели свою преступную деятельность как профессиональный бизнес, прибегая при этом к насилию и запугиванию.

В обвинительном заключении отмечается, что иностранные компании, желающие работать в телекоммуникационном секторе Узбекистана, должны были платить взятки Каримовой, которая "использовала свой двойной статус дочери президента и узбекского государственного служащего", что давало ей неограниченное влияние.

В рамках производства более 340 миллионов швейцарских франков ($370,25 млн) уже конфисковано с целью возвращения в Узбекистан. Под арестом остаются активы на сумму более 440 миллионов франков.

Гульнара Каримова с 2019 года отбывает наказание в женской колонии в Узбекистане после присуждения ей сначала пяти, а затем 10 лет тюремного заключения.

В марте 2020 года ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам колонии по обвинению в заговоре, вымогательстве, растрате и грабеже, отмывании денег и других преступлениях.

В августе стало известно, что Великобритания конфисковала особняк и две квартиры Гульнары Каримовой.