Спікеру парламенту Молдови вручили орден Ярослава Мудрого

Голова молдовського парламенту Ігор Гросу в четвер отримав від рук спікера Верховної ради Руслана Стефанчука орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Про це сам Гросу написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч Стефанчука й Гросу відбулась на полях Європейської конференції голів парламентів, що триває 28-29 вересня в Дубліні.

Фото: Ігор Гросу / Facebook

"Запевнив пана Стефанчука, що Республіка Молдова й надалі підтримуватиме наших сусідів і друзів в Україні, тому що перемога України – це перемога вільного світу", – прокоментував молдовський спікер.

Фото: Ігор Гросу / Facebook

Президент Володимир Зеленський указом від 4 вересня нагородив Ігоря Гросу орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня. Відзнаку отримав ще один молдовський парламентар: депутату від партії влади PAS Оазу Нантою присудили орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Нагадаємо, що в лютому 2023 року "Європейська правда" спілкувалась із Нантоєм про перспективи врегулювання конфлікту в невизнаному "Придністров'ї".