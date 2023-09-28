Спикеру парламента Молдовы вручили орден Ярослава Мудрого

Председатель молдавского парламента Игорь Гросу в четверг получил от рук спикера Верховной рады Руслана Стефанчука орден князя Ярослава Мудрого II степени.

Об этом сам Гросу написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Встреча Стефанчука и Гросу состоялась на полях Европейской конференции глав парламентов, которая проходит 28-29 сентября в Дублине.

ФОТО: ИГОРЬ ГРОСУ / FACEBOOK

"Заверил господина Стефанчука, что Республика Молдова и в дальнейшем будет поддерживать наших соседей и друзей в Украине, потому что победа Украины – это победа свободного мира", – прокомментировал молдавский спикер.

ФОТО: ИГОРЬ ГРОСУ / FACEBOOK

Президент Владимир Зеленский указом от 4 сентября наградил Игоря Гросу орденом князя Ярослава Мудрого II степени. Отличие получил еще один молдавский парламентарий: депутату от партии власти PAS Оазу Нантой присудили орден "За заслуги" ІІІ степени.

Напомним, что в феврале 2023 года "Европейская правда" общалась с Нантоем о перспективах урегулирования конфликта в непризнанном "Приднестровье".