У Німеччині подав у відставку регіональний лідер опозиції, що допустив співпрацю з ультраправими

Карстен Маєр-Гедер, голова бременської філії Християнсько-демократичного союзу (ХДС), найбільшої опозиційної партії Німеччини, подав у відставку після заяви про відкритість до співпраці з ультраправими популістами з "Альтернативи для Німеччини" (АдН).

Про це в п'ятницю повідомило бременське регіональне об'єднання ХДС, передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У заяві ХДС сказано, що рішення ухвалене за погодженням з партією. Причиною, яку назвав Маєр-Гедер, стали заяви про можливу співпрацю з АдН, які він зробив в інтерв'ю регіональному журналу Buten un binnen.

В інтерв'ю Маєр-Гедер прямо не виключив співпраці з АдН. Повністю розмова буде показана в суботу; поки що опубліковані лише короткий уривок і письмове резюме від редакції.

"Там, де є правильні моменти з точки зору змісту, який АдН просуває на місцевому рівні, ви не можете сказати: "Це нісенітниця", – сказав Маєр-Гедер у відео, опублікованому на сьогодні. "Якщо ми хочемо зрушити справу з мертвої точки і погоджуємося з АдН: чому б і ні?" – каже Маєр-Гедер. Він каже, що більше боїться лівих бременських громадян, ніж деяких людей з АдН.

Як повідомляє Buten un binnen, під час інтерв'ю Маєр-Гедер розкритикував лідера АдН у Тюрингії Бйорна Гьоке. Він назвав його "мудаком" і сказав, що Гьоке руйнує всю АдН. "Але не всі в AдН праворадикали, цього недостатньо. Ми повинні мати справу з цим. Ми не можемо вдавати, що всі вони абсолютно люди, які заплуталися", – зазначив бременський політик.

Ці заяви створили "зовсім інший ефект на громадськість", ніж він мав на увазі, сказав Маєр-Гедер у своїй заяві про відставку: "Мене ніколи не підозрювали і не підозрюють у близькості до AдН".

Маєр-Гедер був головою бременського ХДС з червня 2019 року. Як головний кандидат, він раніше привів ХДС до перемоги на земельних виборах 2019 року. Отримавши 26,7% голосів, ХДС вперше стала найсильнішою фракцією в земельному парламенті.

ХДС вже кілька тижнів обговорює, як поводитися з АдН, особливо на місцевому рівні. Лідер партії Фрідріх Мерц нещодавно привернув до себе увагу суперечливими заявами про шукачів притулку. У понеділок він назвав співпрацю з АдН "немислимою".

"ХДС продасть свою душу, якщо буде працювати з цією партією. Це люди, які чітко не дистанціюються від націонал-соціалізму. Люди, які хочуть скасувати Європу. Люди, які хочуть мати спільну справу з Путіним", – заявляв Мерц.

Водночас ХДС нещодавно критикували за те, що у землі Тюрингія партія об'єдналася для голосування з "Альтернативою для Німеччини".