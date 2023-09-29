В Германии подал в отставку региональный лидер оппозиции, допустивший сотрудничество с ультраправыми

Карстен Майер-Хедер, председатель бременского филиала Христианско-демократического союза (ХДС), крупнейшая оппозиционная партия Германии, подал в отставку после заявления об открытости к сотрудничеству с ультраправыми популистами из "Альтернативы для Германии" (АдГ).

Об этом в пятницу сообщило бременское региональное объединение ХДС, передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В заявлении ХДС сказано, что решение принято по согласованию с партией. Причиной, которую назвал Майер-Хедер, стали заявления о возможном сотрудничестве с АдГ, которые он сделал в интервью региональному журналу Buten un binnen.

В интервью Майер-Хедер прямо не исключил сотрудничества с АдГ. Полностью беседа будет показана в субботу; пока что опубликованы лишь короткий отрывок и письменное резюме от редакции.

"Там, где есть правильные моменты с точки зрения содержания, которое АдГ продвигает на местном уровне, вы не можете сказать: "Это чушь", – сказал Майер-Хедер в видео, опубликованном на сегодняшний день. "Если мы хотим сдвинуть дело с мертвой точки и соглашаемся с АдГ: почему бы и нет?" – говорит Майер-Хедер. Он говорит, что больше боится левых бременских граждан, чем некоторых людей из АдГ.

Как сообщает Buten un binnen, во время интервью Майер-Хедер раскритиковал лидера АдГ в Тюрингии Бьорна Хёке. Он назвал его "мудаком" и сказал, что Хёке разрушает всю АдГ. "Но не все в АдГ праворадикалы, этого недостаточно. Мы должны иметь дело с этим. Мы не можем делать вид, что все они абсолютно запутавшиеся люди", – отметил бременский политик

Эти заявления произвели "совсем другой эффект на общественность", чем он имел в виду, сказал Майер-Хедер в своем заявлении об отставке: "Меня никогда не подозревали и не подозревают в близости к АдГ".

Майер-Хедер был председателем бременского ХДС с июня 2019 года. Как главный кандидат, он ранее привел ХДС к победе на земельных выборах 2019 года. Получив 26,7% голосов, ХДС впервые стала самой сильной фракцией в земельном парламенте.

ХДС уже несколько недель обсуждает, как обращаться с АдГ, особенно на местном уровне. Лидер партии Фридрих Мерц недавно привлек к себе внимание противоречивыми заявлениями об искателях убежища. В понедельник он назвал сотрудничество с АдГ "немыслимым".

"ХДС продаст свою душу, если будет работать с этой партией. Это люди, которые четко не дистанцируются от национал-социализма. Люди, которые хотят отменить Европу. Люди, которые хотят иметь дело с Путиным", – заявлял Мерц.

В то же время ХДС недавно критиковали за то, что в земле Тюрингия партия объединилась для голосования с "Альтернативой для Германии".