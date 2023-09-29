У Литві хочуть заборонити їздити до РФ і Білорусі тим, хто володіє секретною інформацією

Урядова комісія Литви з питань національної безпеки в п’ятницю підтримала законодавчу заборону поїздок до Білорусі та Росії для людей, які працюють із секретною інформацією і мають доступ до неї.

Про це журналістам заявив голова Національного центру управління в кризових ситуаціях Литви Вілмантас Віткаускас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Заборона на поїздки для розпорядників секретної інформації в Литві поширюватиметься на РФ, Білорусь та інші країни, які становлять загрозу.

"Список країн підготує Департамент державної безпеки у співпраці з Міністерством закордонних справ", – сказав Віткаускас.

Рішення планують оформити змінами до закону "Про державну та службову таємницю", які розробляє литовське Міністерство оборони.

"Цей закон буде передбачати заборону на виїзд для наших громадян, які мають допуск (до роботи з секретною інформацією), щоб захистити їх і державну інформацію", – сказав голова центру кризового управління Литви.

Він додав, що заборона торкнеться близько 56 тисяч литовських громадян.

Раніше Департамент держбезпеки Литви попередив про небезпеку поїздок до Білорусі через активізацію розвідки країни, яка намагається вербувати литовських громадян.

У Литві також посилили контроль і перевірки осіб, які в'їжджають з Білорусі та Росії, також прикордонники ретельно перевірятимуть документи та візи тих, хто прямує через територію країни транзитом.