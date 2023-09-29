Наступник топ-генерала США Міллі офіційно вступив на посаду

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі в п’ятницю офіційно передав свої повноваження наступнику генералу Чарльзу Брауну, який до цього очолював Військово-повітряні сили.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Церемонія передання повноважень новому голові Об’єднаного комітету начальників штабів відбулась на військовій базі Майєр Хендерсон Холл під Вашингтоном.

У супроводі оркестру на марші Міллі передав командування головнокомандувачу ВПС генералу Чарльзу Брауну. На церемонії були присутні президент США Джо Байден і голова Пентагону Ллойд Остін.

LIVE: @POTUS Joe Biden and @SecDef Lloyd J. Austin III speak at the relinquishment of office ceremony for Chairman of @thejointstaff Army Gen. Mark A. Milley at Joint Base Myer-Henderson, Va. https://t.co/hBivihqsJb — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 29, 2023

У своєму першому виступі на новій посаді Браун заявив, що його метою буде стримування агресії та "ведення бою там, де він буде потрібен". Також він наголосив на необхідності модернізації армії США з урахуванням нових підходів.

У матеріалі Politico раніше цього тижня йшлось, що Україна позитивно оцінює нове призначення на найвищу військову посаду у США на тлі критики Міллі через затримки з постачанням озброєнь.

Серед іншого, Браун і його заступник як командувача американськими ВПС генерал Девід Олвін були і є послідовними прихильниками надання Україні сучасних безпілотників і винищувачів F-16.

Генерал Чарльз Браун став другим афроамериканцем, який очолить Об'єднаний комітет начальників штабів після Коліна Пауелла, призначеного на цей пост Джорджем Бушем-молодшим 20 років тому.

Крім того, вперше в історії Штатів обидві найважливіші військові посади, включно з міністром оборони, обійматимуть темношкірі.