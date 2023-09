Наступник топ-генерала США Міллі офіційно вступив на посаду

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі в п’ятницю офіційно передав свої повноваження наступнику генералу Чарльзу Брауну, який до цього очолював Військово-повітряні сили.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Церемонія передання повноважень новому голові Об’єднаного комітету начальників штабів відбулась на військовій базі Майєр Хендерсон Холл під Вашингтоном.

У супроводі оркестру на марші Міллі передав командування головнокомандувачу ВПС генералу Чарльзу Брауну. На церемонії були присутні президент США Джо Байден і голова Пентагону Ллойд Остін.

LIVE: @POTUS Joe Biden and @SecDef Lloyd J. Austin III speak at the relinquishment of office ceremony for Chairman of @thejointstaff Army Gen. Mark A. Milley at Joint Base Myer-Henderson, Va. https://t.co/hBivihqsJb