Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли в пятницу официально передал свои полномочия преемнику генералу Чарльзу Брауну, который до этого возглавлял Военно-воздушные силы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Церемония передачи полномочий новому председателю Объединенного комитета начальников штабов состоялась на военной базе Майер Хендерсон Холл под Вашингтоном.

В сопровождении оркестра на марше Милли передал командование главнокомандующему ВВС генералу Чарльзу Брауну. На церемонии присутствовали президент США Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин.

LIVE: @POTUS Joe Biden and @SecDef Lloyd J. Austin III speak at the relinquishment of office ceremony for Chairman of @thejointstaff Army Gen. Mark A. Milley at Joint Base Myer-Henderson, Va. https://t.co/hBivihqsJb