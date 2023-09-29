Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли в пятницу официально передал свои полномочия преемнику генералу Чарльзу Брауну, который до этого возглавлял Военно-воздушные силы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Церемония передачи полномочий новому председателю Объединенного комитета начальников штабов состоялась на военной базе Майер Хендерсон Холл под Вашингтоном.

В сопровождении оркестра на марше Милли передал командование главнокомандующему ВВС генералу Чарльзу Брауну. На церемонии присутствовали президент США Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин.

LIVE: @POTUS Joe Biden and @SecDef Lloyd J. Austin III speak at the relinquishment of office ceremony for Chairman of @thejointstaff Army Gen. Mark A. Milley at Joint Base Myer-Henderson, Va. https://t.co/hBivihqsJb — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 29, 2023

В своем первом выступлении на новой должности Браун заявил, что его целью будет сдерживание агрессии и "ведение боя там, где он будет нужен". Также он отметил необходимость модернизации армии США с учетом новых подходов.

В материале Politico ранее на этой неделе говорилось, что Украина положительно оценивает новое назначение на высшую военную должность в США на фоне критики Милли из-за задержек с поставками вооружений.

Среди прочего, Браун и его заместитель как командующего американскими ВВС генерал Дэвид Олвин были и являются последовательными сторонниками предоставления Украине современных беспилотников и истребителей F-16.

Генерал Чарльз Браун стал вторым афроамериканцем, который возглавит Объединенный комитет начальников штабов после Колина Пауэлла, назначенного на этот пост Джорджем Бушем-младшим 20 лет назад.

Кроме того, впервые в истории Штатов обе важнейшие военные должности, включая министра обороны, будут занимать темнокожие.